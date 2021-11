Alemanha supera 100 mil mortes por covid-19 e tem recorde diário de casos

Mais de 100 mil pessoas (110.119) morreram de covid-19 na Alemanha desde o início da pandemia, informou o Instituto Robert Koch nesta quinta-feira, 25, após contabilizar 351 novas mortes nas últimas 24 horas. O país europeu se tornou a 13ª nação do mundo a superar a marca, enquanto atravessa o seu pior momento considerando o número de infectados - cenário que tenta conter com a reativação de medidas restritivas e com a ampliação de sua campanha de vacinação.

O instituto também registrou 75.961 novos casos da doença, novo recorde diário para a primeira economia da zona do euro. O recrudescimento de contaminações sem precedentes também fez média móvel (últimos sete dias) atingir um pico máximo de 419,7 infecções por 100 mil habitantes.

"O dia no qual temos que lamentar 100 mil vítimas do coronavírus é um dia triste", declarou a chanceler Angela Merkel em entrevista coletiva, na qual também clamou o próximo governo imponha rapidamente medidas de distanciamento social para diminuir a curva exponencial de crescimento do número de contágios. Olaf Scholz, líder social-democrata que deve suceder Merkel em dezembro admitiu que "a situação é terrível". A pandemia será o principal, ou pelo menos o mais imediato, desafio de seu governo.

O cenário atual da pandemia preocupa cada vez mais as autoridades do país, que temem a saturação da rede de saúde. "As pessoas que adoecem hoje se tornam pacientes de UTI em 10 a 14 dias (...), então é crucial garantirmos que nossos hospitais não fiquem superlotados", afirmou a chanceler Angela Merkel, em entrevista coletiva.

Mas hospitais alertam que os leitos de UTI estão se esgotando e que quase 4 mil estão ocupados por pacientes com covid-19. Diante da situação, alguns hospitais no sul e no leste do país já começaram a transferir pacientes para outras regiões.

"Em certas regiões, os hospitais já estão enfrentando "sobrecarga aguda" que exige a transferência de pacientes", alertou Gernot Marx, presidente da federação alemã de médicos intensivos.

Várias regiões voltaram a colocar em prática duras restrições para conter a quarta onda do coronavírus, a mais grave do país, que tem uma taxa de vacinação de 69%, menor que a de outros países europeus.

Scholz indicou que a Alemanha tem de "estudar uma possível extensão" da obrigação de vacinação, atualmente em vigor no exército e nos estabelecimentos de saúde.

O novo coronavírus tem se propagado pela Europa, que atualmente é a região do mundo mais afetada pela pandemia. Foram mais de 2,5 milhões de casos e quase 30 mil óbitos em uma semana.

Os 13 países que já ultrapassaram as 100 mil mortes por covid: EUA, 775 mil mortes; Brasil, 613 mil; Índia, 466 mil; México, 292 mil; Rússia, 262 mil; Peru, 200 mil; Reino Unido, 144 mil; Indonésia, 143 mil; Itália, 133 mil, Irã, 129 mil; Colômbia, 128 mil; França, 119 mil; Argentina, 116 mil; Alemanha, 100 mil

Vacinação abaixo do esperado

A situação é mais grave em países com taxas de vacinação contra a covid-19 abaixo do esperado, como acontece na Alemanha e na vizinha Áustria, onde o governo retomou o confinamento da população (o quarto desde o início da pandemia).

A taxa da população completamente vacinada na Alemanha é de 67% abaixo de outros países europeus como Portugal (87%), Espanha (80%), Itália (72%) e França (69%), segundo dados do "Our World in Data".

Mas a porcentagem dos alemães imunizados é similar à do Reino Unido (67%) e da média da União Europeia (66%) e superior à da Áustria (64%) e de países como Brasil (60%) e Estados Unidos (57%).

A Saxônia, estado no nordeste do país que tem a menor taxa de vacinação (57%), se tornou nesta quinta a primeira região alemã a registrar um número semanal de casos confirmados acima de 1 mil por 100 mil habitantes.

Covid-19 na Europa

O departamento europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu na quarta-feira, 25, que a covid-19 pode provocar 700 mil mortes no continente até março.

A OMS atribui a nova onda de Covid-19 na Europa à proliferação da variante delta, a uma cobertura insuficiente de vacinação e a uma flexibilização das restrições.

Embora 67% dos moradores da União Europeia estejam completamente vacinados, as diferenças entre países são notórias: apenas 24% dos búlgaros tomaram as duas doses, contra 87% dos portugueses.

Vários países estão endurecendo as medidas de restrição, e elas têm provocado protestos - alguns violentos - em países como Áustria, Bélgica e Holanda.

Medidas contra o vírus

No momento, a futura coalizão de governo descarta adotar um lockdown nacional na Alemanha e aposta no uso do certificado de vacinação nos transportes e na restrição de acesso de não vacinados a certos lugares.

Scholz afirmou que o país precisa "estudar" uma eventual ampliação da obrigatoriedade da vacinação, que atualmente já está em vigor no exército e em estabelecimentos de saúde.

O governo de Angela Merkel, do qual os social-democratas já fazem parte, prorrogou até abril de 2022 as ajudas para as empresas afetadas por fechamentos e queda de receita devido à pandemia./ AP, AFP e REUTERS