Alemanha suspende exportação de armas ao Egito

O porta-voz, Holger Schlienkamp, disse que o valor de equipamentos aprovados para envio ao Egito no primeiro semestre ficou em 13,2 milhões de euros (US$ 17,6 milhões). Já faz alguns anos que os alemães não enviam armas automáticas e tanques ao país africano.

Entre 2008 e 2012, a Alemanha foi o maior fornecedor de armas aos egípcios, atrás dos EUA e Rússia, de acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisas da Paz, em Estocolmo.

O tumulto político no Egito e a forte repressão por forças de segurança de simpatizantes do presidente deposto Mohamed Morsi têm atraído fortes críticas nos últimos dias da Alemanha, que hoje voltou a condenar a violência no país e a pedir que autoridades locais retomem o diálogo. Fonte: Dow Jones Newswires.