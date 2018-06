Alemanha terá energia nuclear por mais 40 anos, diz UE

Oettinger também considera possível a instalação de novas usinas nucleares no país. "A pesquisa sobre fusão nuclear, que é uma forma de energia nuclear, está obtendo grande progresso. Talvez essa tecnologia seja aceita um dia na Alemanha", afirmou.

A Alemanha está tentando implementar uma das estratégias de energia limpa mais ambiciosas do mundo, mas a rápida expansão de energias renováveis é amplamente vista como o principal condutor do aumento dos preços de energia no país, provocando críticas de grupos de consumidores. De acordo com Oettinger, os consumidores alemães têm de se preparar para pelo menos mais cinco anos de elevação dos preços de eletricidade. As informações são da Dow Jones.