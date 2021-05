Alemanha terá local de culto para cristãos, muçulmanos e judeus em um mesmo espaço

BERLIM - Cristãos, muçulmanos e judeus reunidos sob o mesmo teto: este é o projeto de um local de culto apresentado como único no mundo, que "enaltece a diferença religiosa" e teve sua pedra fundamental lançada nesta quinta-feira, 27, em Berlim.

Dez anos depois da concepção do projeto, as obras de construção da chamada House of One ("Casa de Um"), na Ilha dos Museus, no centro de Berlim, foram iniciadas. A previsão é de que elas durem quatro anos. O lançamento foi adiado no ano passado, devido à pandemia da covid-19.

Construído sobre uma antiga igreja destruída nos tempos da República Democrática Alemã (RDA), comunista, o lugar foi concebido para que cada grupo de fiéis possa rezar de forma separada.

A mesquita, a sinagoga e a igreja protestante estarão, no entanto, unidas entre si por uma grande sala comum, onde será possível celebrar festas e eventos comuns.

"Para nós, é um passo à frente, cheio de simbologia", afirmou o imã da mesquita, Kadir Sanci.

Segundo ele, o local de culto de três religiões monoteístas é "um lugar de paz e segurança" e um "elogio à diferença".

Em discurso durante a cerimônia, o prefeito de Berlim, Michael Müller, denunciou "o ódio, a violência, o antissemitismo e a islamofobia, o racismo e a incitação ao ódio racial", que "não têm lugar na nossa sociedade".

O imã, o pastor e o rabino da House of One fizeram curtas orações, antes de objetos simbólicos das três religiões serem cravados no cimento.