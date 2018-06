Alemanha trabalha para evitar reforma constitucional na Turquia, diz ministro

ANCARA - O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou nesta sexta-feira, 3, que há forças dentro da Alemanha que estão trabalhando para evitar que os turcos votem "sim" no plebiscito constitucional que pode aumentar o poder do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Cavusoglu fez o comentário um dia depois de autoridades da cidade alemã de Gaggenau proibir uma manifestação a favor da revisão constitucional da qual participaria o ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag.

A Turquia convocou o embaixador da Alemanha em Ancara, Martin Erdmann, em protesto a essa proibição. O prefeito de Gaggenau, Michael Pfeiffer, alegou que a manifestação foi cancelada por causa de uma ameaça a bomba.

O chanceler turco afirmou, no entanto, que a suposta tentativa de interferir no plebiscito turco se tornou uma prática sistemática do "Estado oculto alemão". "Este estado oculto trabalha em favor do não para evitar uma Turquia forte", disse. / REUTERS