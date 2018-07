Alemanha: Ucrânia precisa medicar ex-premiê presa

O porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, disse que a Alemanha está "extremamente preocupada" com as acusações de espancamento e também com a greve de fome e pediu ao governo ucraniano que dê a Tymoshenko tratamento médico adequado. A Alemanha se ofereceu a receber Tymoshenko para que ela receba tratamento médico ou então a deslocar médicos alemães até a prisão agrícola onde ela cumpre pena de sete anos.

Tymoshenko foi condenada a sete anos de prisão por abuso de poder quando governou a Ucrânia em 2009. Ela teria assinado acordos para a compra de gás natural da Rússia que foram desvantajosos ao país. A Ucrânia é atualmente governada pelo presidente Viktor Yanukovich, rival de Tymoshenko.

As informações são da Associated Press.