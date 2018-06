ALEMANHA/ELEIÇÕES

Kuhn será o primeiro prefeito de do partido de centro-esquerda em um estado alemão, assegurando uma vitória que deve impulsionar o PV menos de um ano antes das eleições nacionais. Kuhn teve 52,9% dos votos e contra 45,3% de Sebastian Turner, candidato independente que concorreu numa coligação com o Partido Democrata Cristão de Merkel.

Stuttgart fica na próspera região sudoeste do país onde ficam as montadoras Daimler AG, Porsche SE e a companhia de tecnologia SAP AG. As informações são da Associated Press.