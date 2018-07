Alemão é detido por suspeita de estar envolvido com incêndios em Los Angeles

Associated Press

LOS ANGELES - A polícia de Los Angeles deteve nesta terça-feira, 3, um alemão suspeito de estar ligado às dezenas de ataques incendiários ocorridos na cidade contra carros e garagens no final de semana do ano novo, informaram as autoridades. O suspeito não tem direito a fiança.

Harry Burkhart, de 24 anos, disse aos oficiais que é de Frankfurt. A polícia não sabe por quanto tempo ele está nos Estados Unidos. Ele foi detido devido às semelhanças com o homem identificado em imagens de câmeras de segurança localizadas próximas de alguns dos locais dos ataques. Os policiais, porém, não descartam o envolvimento de outras pessoas nos casos.

Mais de 50 focos de incêndio foram registrados na região de Hollywood e no vale de São Fernando, causando aproximadamente US$ 3 milhões em danos. Desde a detenção do alemão, os bombeiros não foram acionados para cuidar de nenhum outro incêndio. A polícia não comentou a motivação dos ataques.

"Estamos confiantes com esta prisão, mas ainda temos um longo caminho a percorrer", disse Charlie Beck, chefe da polícia, que disse ter recebido informações das autoridades federais sobre Burkhart, após ele ter sido reconhecido em um vídeo. O Ministério de Exteriores da Alemanha já encontrou em contato com o seu consulado em Los Angeles para tratar do caso.

A maioria dos incêndios registrados afetou carros e alguns acabaram se espalhando para garagens e outras estruturas. As chamas chegaram a fazer com que algumas pessoas deixassem suas casas temporariamente, mas não deixaram feridos graves - apenas um bombeiro caiu de uma escada em um dos trabalhos para controlar o fogo e uma pessoa inalou uma pequena quantidade de fumaça.