Alemão sequestrado morre durante resgate O engenheiro alemão Edgar Fritz Raupach, sequestrado no norte da Nigéria havia cinco meses, foi morto ontem durante uma fracassada tentativa de resgate, informou o chefe da polícia Philemon Ibrahim Leha. A Al-Qaeda do Magreb Islâmico havia divulgado um comunicado em março assumindo o sequestro do engenheiro alemão.