Alepo é bombardeada durante combates entre forças sírias e rebeldes

ALEPO, SÍRIA - Os combatentes do Exército Livre Sírio (ELS) enfrentam nesta quinta-feira, 26, as forças do regime no bairro de Al Zibdiya, na segunda maior cidade síria, Alepo, onde vários distritos foram bombardeados pelos leais ao presidente Bashar-al Assad, segundo uma testemunha que se identificou como Wed Al-Hayat.

A ativista, moradora de Alepo, disse que a aviação militar do regime bombardeou hoje o bairro de Al Mashhad, enquanto helicópteros militares sobrevoam a área de Salah ad-Din, cenário de choques nos últimos dias.

Os habitantes desta zona se transferiram a locais mais seguros, relatou a testemunha, que acrescentou que a maior parte dos moradores se refugiou nas residências de estudantes da Universidade de Alepo. Hayat indicou que há franco-atiradores postados em alguns colégios e no edifício da rádio local.

Em Damasco, os grupos opositores informaram de enfrentamentos entre os combatentes do ELS e as forças governamentais em diferentes áreas, além de bombardeios constantes.A rede Sham denunciou que a artilharia do regime atacou hoje o bairro de Hayar al Asuad, onde foram registrados combates, e o campo de refugiados palestinos de Al Yarmouk.

O mesmo grupo destacou que na madrugada passada houve um intenso bombardeio com tanques e bombas na cidade de Al Dumair e em Harrat al Arab.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos apontou que também ocorreram enfrentamentos perto de Al Yarmouk e no município de Daria, na periferia.

Além disso, foi declarado um grande incêndio por motivos desconhecidas na área de Al Qabun, muito castigada durante os últimos dias pelos bombardeios do regime, indicou a Comissão Geral da Revolução Síria, que destacou que a população de Hosh Arab, nas imediações de Damasco, foi atacada com artilharia ao amanhecer.