Alerta de tsunami é reduzido para Chile e Peru

Apenas Chile e Peru permanecem com alertas de tsunami, segundo boletim do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. O centro ainda está avaliando a situação no Havaí. Antes, o alerta estava válido para todo o litoral do pacífico na América Latina.

Na noite de terça-feira foi registrado um terremoto de escala 8,2, segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), a uma distância de 95 quilômetros a noroeste da cidade chilena de Iquique. A região também foi afetada por uma série de outros tremores menores.

Enquanto o processo de retirada dos moradores nas cidades costeiras do Chile já havia se iniciado logo após o tremor, mais cedo um funcionário do escritório de defesa civil do Peru também confirmou à Associated Press que as cidades costeiras também estavam sendo evacuadas por lá.

O terremoto foi sentido no Peru e também em La Paz, na Bolívia. Ondas de quase dois metros de altura já atingiram algumas cidades da costa do Chile. / AP