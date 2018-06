Alerta de tsunami no Alasca é suspenso O alerta de tsunami emitido após um forte terremoto que atingiu a costa do Estado norte-americano do Alasca na manhã deste sábado foi suspenso, informou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA, conhecida como NOAA. O tsunami causado pelo tremor já não representa mais perigo, segundo a NOAA.