Alerta de tsunami no Havaí é cancelado

"Com base em todos os dados, a ameaça do tsunami diminuiu e não há previsão de aumento", disse o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. O centro avisou, no entanto, que mudanças do nível do mar e correntes fortes ainda podem ocorrer e representar risco para banhistas e velejadores. "A ameaça pode continuar por várias horas", disse o centro.

O epicentro do terremoto está localizado a 139 km ao sul da cidade de Masset, na província de British Columbia, no Canadá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Vários tremores ocorreram após o terremoto principal, atingindo até 4,6 graus, de acordo com autoridades canadenses. De acordo com o ministério de Recursos Naturais do país, "não houve relatos de prejuízos até o momento".

Masset fica nas chamadas ilhas Queen Charlotte Islands, ou Haida Gwaii, um conjunto de 150 ilhas ao norte da ilha de Vancouver. A população do arquipélago soma 5 mil pessoas. As informações são da Dow Jones.