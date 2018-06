Alerta para aviação chega ao nível máximo em Bali devido a vulcão

As autoridades da ilha indonésia de Bali elevaram neste domingo, 26, o nível de alerta para aviação ao máximo (vermelho) por causa do aumento de atividade do vulcão Agung, que lançou nuvens de cinza até 4 mil metros de altura, segundo fontes oficiais.

Cerca de 20 voos com destino a Bali e procedentes da cidade foram cancelados ontem à noite e mais de 2.000 pessoas ficaram nos aeroportos , apesar de as autoridades dizerem que "a ilha é segura" e o aeroporto funciona "com normalidade".

"O aeroporto internacional Gusti Ngurah Rai (em Bali) continua sendo seguro e normal. O aeroporto internacional de Lombok (a 50 quilômetros a oeste) também está normal", declarou Sutopo Purwo Nugroho, diretor de informação da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNBP, em indonésio), em comunicado.

A BNBP mantém o nível de alerta de erupção 3 (o máximo é 4) e informou que a chuva de cinzas pode atingir pelo menos sete populações da ilha.

Nugroho pediu que a população local e os turistas mantenham a calma, e que tomem precauções devido ao efeito da chuva de cinzas. Ele lembrou que a região de segurança permanece em um raio de entre 6 e 7,5 quilômetros ao redor da cratera.

O vulcão Agung fica no leste da ilha, no distrito de Karangasem e longe da maioria das atrações turísticas de Bali. /EFE