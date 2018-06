Alertas de tsunami começam a ser cancelados

A magnitude do abalo sísmico foi inicialmente medida em 7,9, mas foi posteriormente revisada pelo Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) para 7,6.

Os alertas de tsunami foram cancelados na Japão, em Taiwan e ilhas tão distantes quanto as Marianas do Norte, mas continuavam em vigor para Filipinas, Indonésia e Palau, informa o Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico.

"Eu e meus vizinhos fugimos. Estamos indo para as montanhas agora", disse o pescador Marlon Lagramado por telefone à Associated Press.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 34,9 quilômetros. O epicentro foi localizado em uma área situada 106 quilômetros ao leste da ilha de Samar, segundo o USGS. As informações são da Associated Press.