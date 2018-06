Alex Salmond vai renunciar ao cargo de premiê da Escócia

Alex Salmond anunciou nesta sexta-feira que vai renunciar do cargo de líder do Partido Nacional

Escocês (SNP, na sigla em inglês) em novembro e, então, deixar o posto de primeiro-ministro do governo semiautônomo do país quando seu partido eleger um novo líder para substitui-lo.

A declaração foi feita depois de Salmond não ter conseguido convencer os escoceses a votarem pela independência do país no histórico referendo de quinta-feira, quando 55% votaram contra a separação do resto do Reino Unido e 45% votaram a favor da cisão.

Salmond disse que seu partido perdeu nas urnas, mas que ainda pode ser condutor da política no país, além de afirmar que a Escócia ainda pode emergir como vencedora desse processo. Ele afirmou, porém, que o país vai se beneficiar de uma nova liderança.

"Portanto, eu disse ao secretário nacional do SNP que não aceitarei a nomeação para ser candidato a líder durante a conferência anual em Perth, entre os dias 13 e 15 de novembro", disse ele. "Após o referendo, eu renunciarei como primeiro-ministro para permitir que um novo líder seja eleito pelo devido processo parlamentar."

Salmond disse que vai se oferecer para servir como integrante do Parlamento escocês.

O atual primeiro-ministro escocês passou de um político sem importância a uma figura importante no cenário britânico. Segundo muitos observadores ele tem grande habilidade política, carisma e poder de persuasão.

Salmond levou o SNP à vitória em 2007, repetindo o feito, de forma inesperada, em 2011, o que deu a ele uma ampla maioria no Parlamento escocês. Quase imediatamente após esta vitória, ele anunciou o projeto do referendo sobre a independência. Fonte: Dow Jones Newswires.