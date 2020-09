Alexei Navalni foi envenenado por garrafa de água em quarto de hotel, dizem assessores

MOSCOU - O líder-opositor russo Alexei Navalni foi envenenado por uma garrafa de água no quarto do hotel em que estava hospedado na cidade de Tomsk, na região da Sibéria, e não no aeroporto, como previamente divulgado. A informação foi confirmada por assessores de Navalni em publicação no Instagram nesta quinta-feira, 17.

O vídeo compartilhado na conta oficial de Navalni mostra seus assessores inspecionando o quarto do hotel cerca de 1 hora após terem sido informados de que ele havia passado mal durante o voo sob circunstâncias suspeitas.

O ativista russo passou mal em um voo doméstico em agosto e foi transferido em seguida para Berlim, onde segue internado. A Alemanha afirma que ele foi envenenado por um agente químico tóxico. A Rússia diz que não encontrou evidências de envenenamento./REUTERS