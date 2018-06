Aliado de Assad é detido no Líbano Michel Samaha - ex-parlamentar libanês que foi ministro de três governos de seu país e tem laços estreitos com o ditador sírio, Bashar Assad - foi detido no início da madrugada de ontem em sua casa, nas proximidades de Beirute. Segundo o premiê do Líbano, Najib Mikati, a detenção ocorreu por razões de segurança, mas nenhum detalhe foi divulgado. Os apoiadores de Samaha dizem que a medida tem caráter político. Seu advogado, Malek al-Sayyed, afirmou que telefones e um computador de seu cliente foram apreendidos. / REUTERS