Aliado de Merkel quer governo formado em dois meses

A CDU e a CSU foram as vencedoras das eleições parlamentares alemãs, que ocorreram no último domingo, mas não conquistaram a maioria das cadeiras do Parlamento e por isso buscam um parceiro para a coalizão. Merkel ofereceu para negociar com o

Partido Social Democrata (SPD), de oposição, e o SPD sinalizou disposição em iniciar conversas preliminares.

Seehofer afirmou que a conclusão das negociações dentro de dois meses "deve ser possível, ou então pareceremos ridículos perante todo o mundo", disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.