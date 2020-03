Aliado de Trump recrutou ex-espiões para operações em entidades contrárias ao presidente americano

Mark Mazzetti e Adam Goldman, The New York Times

Erik Prince, contratante de segurança com laços estreitos com o governo Trump, ajudou a recrutar ex-espiões americanos e britânicos para operações secretas de coleta de informações, que incluíam a infiltração em campanhas do congresso Democrata, organizações trabalhistas e outros grupos considerados hostis a Trump, de acordo com entrevistas e documentos.

Um dos ex-espiões, um ex-oficial do MI6 chamado Richard Seddon, ajudou a executar uma operação em 2017 para copiar arquivos e gravar conversas em um escritório da Federação Americana de Professores, um dos maiores sindicatos de professores do país, em Michigan. Seddon dirigiu uma agente para gravar os líderes locais do sindicato e tentar coletar informações que poderiam ser tornadas públicas para prejudicar a organização, mostram documentos.

Usando um pseudônimo diferente no ano seguinte, a mesma agente se infiltrou na campanha do congresso de Abigail Spanberger, então um ex-oficial da CIA que ganhou um importante assento na Câmara na Virgínia como democrata. A agente foi descoberta e demitida.

As operações foram dirigidas pelo Projeto Veritas, um grupo conservador que ganhou atenção usando câmeras e microfones ocultos para ações contra organizações de imprensa, políticos democratas e grupos de defesa liberal. O papel de Seddon na operação do sindicato dos professores - detalhado nos e-mails internos do Projeto Veritas que emergiram do processo de descoberta de uma batalha judicial entre o grupo e o sindicato - não foi relatado anteriormente, nem o papel de Prince no recrutamento de Seddon para as atividades do grupo.

Tanto o Projeto Veritas quanto Prince têm laços com os assessores e a família de Trump. Não está claro se algum funcionário do governo Trump ou consultor do presidente esteve envolvido nas operações. Mas as ações vislumbram uma vigorosa campanha privada para tentar minar grupos políticos ou indivíduos considerados contrários à agenda de Trump.

Prince, ex-chefe da Blackwater Worldwide e irmão da secretária de Educação Betsy DeVos, serviu ocasionalmente como consultor informal dos funcionários do governo Trump. Ele trabalhou com o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn durante a transição presidencial. Em 2017, ele se reuniu com autoridades da Casa Branca e do Pentágono para apresentar um plano para privatizar a guerra afegã usando empreiteiros em vez de tropas americanas. Jim Mattis, então secretário de Defesa, rejeitou a ideia.

Prince parece ter se interessado em usar ex-espiões para treinar agentes do Projeto Veritas em táticas de espionagem em algum momento da campanha presidencial de 2016. Estendendo a mão para vários veteranos da inteligência - e ocasionalmente usando Seddon para fazer a ponte -, Prince disse que queria que os funcionários do Projeto Veritas aprendessem habilidades como recrutar fontes e conduzir gravações clandestinas, entre outras técnicas de vigilância.

James O’Keefe, chefe do Projeto Veritas, se recusou a responder perguntas detalhadas sobre Prince, Seddon e outros tópicos, mas chamou seu grupo de "orgulhosa organização de notícias independente" que está envolvida em dezenas de investigações. Ele disse que várias fontes estavam chegando ao grupo "fornecendo documentos confidenciais, informações sobre processos internos e usando câmeras escondidas para expor corrupção e má conduta".

"Ninguém diz ao Projeto Veritas quem ou o que investigar", disse ele. Um porta-voz de Prince se recusou a comentar. Os e-mails enviados para Seddon ficaram sem resposta.

Prince está sob investigação do Departamento de Justiça devido à suspeita de ter mentido para um comitê do congresso que examina a interferência russa nas eleições de 2016 e por possíveis violações das leis de exportação americanas. No ano passado, o Comitê de Inteligência da Câmara fez uma denúncia criminal ao Departamento de Justiça sobre Prince, dizendo que ele mentiu sobre as circunstâncias de sua reunião com um banqueiro russo nas ilhas Seychelles em janeiro de 2017.

Antes uma pequena organização com um orçamento apertado, o Projeto Veritas teve um aumento nas doações de doadores privados e de fundações conservadoras nos últimos anos. De acordo com seu último registro de imposto disponível ao público, o Projeto Veritas recebeu US$ 8,6 milhões em contribuições e subsídios em 2018. O’Keefe faturou cerca de US$ 387 mil.

O grupo também se entrelaçou com as atividades políticas de Trump e sua família. A Fundação Trump doou US$ 20.000 ao Projeto Veritas em 2015, ano em que Trump iniciou sua candidatura à presidência. No ano seguinte, durante um debate presidencial com Hillary Clinton, Trump alegou, sem fundamentação, que os vídeos divulgados por O’Keefe mostravam que Clinton e o presidente Barack Obama haviam pago pessoas para incitar a violência em comícios de Trump.

Em um livro publicado em 2018, O’Keefe escreveu que Trump o havia encorajado anos antes a se infiltrar na Universidade de Columbia e obter os registros de Obama.

No mês passado, o Projeto Veritas publicou em vídeo gravado secretamente de um correspondente de longa data da ABC News que criticava a cobertura política da rede e sua ênfase nas considerações de negócios sobre o jornalismo. Muitos conservadores se deliciaram com as divulgações do Projeto Veritas, incluindo uma voz particularmente influente: Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente.

O site de casamento de O’Keefe listou Donald Trump Jr. como convidado.

Prince convidou os agentes do Projeto Veritas - incluindo O’Keefe - para o rancho de sua família em Wyoming para treinamento em 2017, informou o The Intercept no ano passado. O’Keefe e outros compartilharam fotos nas redes sociais praticando tiro ao alvo com armas na fazenda, incluindo uma postagem de O’Keefe dizendo que, com o treinamento, o Projeto Veritas será "a próxima grande agência de inteligência". Prince contratou um ex-oficial do MI6 para ajudar a treinar os agentes do Projeto Veritas, escreveu o Intercept, mas não identificou quem seria o oficial.

Seddon atualizava regularmente O'Keefe sobre a operação contra o sindicato dos professores de Michigan, de acordo com e-mails internos do Projeto Veritas, em que o idioma dos líderes do grupo é marcado por jargões de espionagem.

Eles usaram um código - LibertyU - para a agente infiltrada na na organização, Marisa Jorge, que se formou na Liberty University, na Virgínia, uma das maiores faculdades cristãs do país. Seddon escreveu que Jorge "copiou muitos documentos da sala de arquivos" e O'Keefe se gabou de que o grupo conseguiria "uma tonelada a mais de agentes de acesso dentro do estabelecimento educacional".

Os e-mails se referem a outras operações, incluindo atualizações semanais de casos, além de atividades de treinamento que envolvem "segmentação operacional". O Projeto Veritas redigiu detalhes sobre essas operações a partir das mensagens.

Em agosto de 2017, Jorge escreveu a Seddon que Jorge havia conseguido gravar um líder sindical local falando sobre DeVos e outros tópicos. "Coisas boas", escreveu Seddon de volta. "Você já recebeu a câmera sobressalente?"

Como secretária de educação, DeVos tem sido uma crítica dos sindicatos de professores, dizendo em 2018 que eles têm um "domínio" sobre os políticos nos níveis federal e estadual. Ela e Prince cresceram em Michigan, onde seu pai fez uma fortuna no negócio de autopeças.

A AFT Michigan processou o Projeto Veritas em um tribunal federal, alegando invasões, escutas e outros delitos. O sindicato dos professores está pedindo mais de US$ 3 milhões em danos, acusando o grupo de ser uma "organização vigilante que afirma se dedicar a expor a corrupção. É, em vez disso, uma entidade dedicada a uma agenda política específica."

Jorge, 23 anos, não respondeu a mensagens enviadas aos endereços de e-mail associados à sua conta na Liberty University. Em uma versão arquivada de sua página no LinkedIn, Jorge escreveu que tinha um profundo interesse no movimento conservador e esperava um dia servir na Suprema Corte depois de frequentar a faculdade de direito.

O’Keefe e seu grupo têm apontado alvos ao longo dos anos, incluindo Planned Parenthood, The New York Times, Washington Post e Democracy Partners, um grupo que trabalha com causas eleitorais liberais e progressistas. Em 2016, um agente do Projeto Veritas se infiltrou nos Democracy Partners usando um nome falso, currículo fabricado e fez gravações secretas da equipe. No ano seguinte, o Democracy Partners processou o Projeto Veritas e seus advogados depuseram O'Keefe.

Em depoimento, O’Keefe defendeu as táticas secretas do grupo, dizendo que elas faziam parte de uma longa tradição de jornalismo investigativo que remonta a repórteres como Upton Sinclair. "Não tenho vergonha dos métodos que usamos ou das gravações que usamos", disse ele.