Ex-assessor de Trump, Roger Stone é condenado a três anos e quatro meses de prisão

O consultor político Roger Stone, amigo de longa data e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão nesta quinta-feira, 20. Ele foi condenado por obstruir uma investigação do Congresso sobre a interferência da Rússia na campanha eleitoral de 2016 e de fornecer falso testemunho.

O caso Stone tornou-se célebre entre os apoiadores do presidente porque Trump atacou os promotores que supervisionaram o julgamento. O presidente escreveu mensagens furiosas no Twitter e o secretário de Justiça, William Barr, teria feito pressão para reduzir a pena do aliado de Trump.

"A verdade ainda existe", afirmou a juíza Amy Berman Jackson ao pronunciar sua sentença. "A verdade ainda importa. A insistência de Roger Stone de que isso não importa, sua beligerância, seu orgulho de suas próprias mentiras são uma ameaça para nossas instituições mais fundamentais, para o próprio fundamento de nossa democracia".

No domingo, um grupo de 1.100 ex-funcionários do Departamento de Justiça divulgou uma carta pedindo que Barr se demitisse após o caso Roger Stone. Os signatários do texto acusam Trump e Barr de “abertamente e repetidamente” ignorar o princípio fundamental de equanimidade e imparcialidade na aplicação das leis.

Na semana passada, Barr também reclamou que os tuítes de Trump estavam enfraquecendo sua autoridade e a credibilidade de seu departamento - o que, para advogados antigos e atuais do departamento, foi um sinal de que a independência do órgão estaria em perigo. / Com informações do The Washington Post, The New York Times e da AFP