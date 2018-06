Aliados de Berlusconi rejeitam novas eleições na Itália

Mas a estratégia do líder de centro-direita poderá sair pela culatra. Pelo menos três de seus ministros sinalizaram neste domingo que poderão continuar a apoiar o governo do primeiro-ministro, Enrico Letta, para que ele possa continuar lutando contra a recessão da Itália.

O ministro de Reformas, Gaetano Quagliariello, disse que deseja avaliar o discurso de Letta no Parlamento neste semana antes de participar de um voto de confiança para decidir a sobrevivência do governo formado há cinco meses.

Dois outros ministros de Berlusconi expressaram ressentimento por terem sido convidados a sair do governo. O ex-primeiro-ministro italiano está indignado que os senadores do partido de centro-esquerda de Letta queiram tirá-lo de sua cadeira no Senado por causa da condenação. Fonte: Associated Press.