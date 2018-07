Aliança a favor da repressão A Operação Condor foi uma aliança entre ditaduras latino-americanas, nos anos 70, que reuniu os aparatos repressivos de Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. Graças a ela, militantes de esquerda eram monitorados, interrogados e, por vezes, até assassinados graças à colaboração entre os serviços de inteligência dos regimes militares desses países. Entre os casos mais conhecidos da Operação Condor está o assassinato do general da reserva do Exército chileno Carlos Prats e de sua esposa, Sofía Cuthbert, em 30 de setembro de 1974, em Buenos Aires. Eles foram vítimas de um atentado organizado pelo serviço secreto argentino. No Brasil, o episódio mais conhecido foi o "sequestro dos uruguaios", quando os ativistas de oposição Universindo Rodríguez Díaz, Lilian Celiberti e seus dois filhos foram sequestrados por militares uruguaios em Porto Alegre, em 1978.