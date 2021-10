Aliança Aukus enfrenta desafio para entregar submarinos nucleares à Austrália

Chris Buckley, The New York Times, O Estado de S.Paulo

SYDNEY - Quando a Austrália anunciou, ao toque de trombetas, que construiria submarinos nucleares com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido, os três aliados disseram que passariam os próximos 18 meses resolvendo detalhes de uma colaboração de segurança que o presidente Joe Biden comemorou como "histórico".

Agora, um mês após o início do cronograma, os parceiros estão silenciosamente enfrentando as imensas complexidades da proposta. Até mesmo os apoiadores dizem que os obstáculos são formidáveis - e céticos afirmam que eles podem ser intransponíveis.

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, apresentou uma visão ambiciosa, dizendo que pelo menos oito submarinos de propulsão nuclear usando tecnologia americana ou britânica serão construídos na Austrália e entrarão na água a partir do final da década de 2030, substituindo a envelhecida de seis submarinos movidos a diesel.

Para executar o plano, a Austrália deve fazer grandes avanços: o país possui uma base industrial limitada e construiu seu último submarino há mais de 20 anos. Ela forma alguns graduados em engenharia nuclear a cada ano. Seus gastos com pesquisas científicas como parcela da economia ficaram aquém da média das economias ricas. Seus dois últimos planos para construir submarinos desmoronaram antes que qualquer um fosse feito.

“É um caminho perigoso que estamos trilhando”, disse Rex Patrick, um membro independente do Senado da Austrália que serviu como tripulante de submarino na Marinha australiana por uma década. “O que está em jogo é a segurança nacional.”

Cada país tem seu próprio interesse na parceria. Para a Austrália, os submarinos com propulsão nuclear oferecem um meio poderoso de conter o crescente alcance naval da China, e é uma saída de emergência de um acordo vacilante com uma empresa francesa para construir novos submarinos a diesel. Para o governo Biden, o plano demonstra o apoio a um aliado sitiado e mostra que isso é uma questão de negócios na luta contra o poder chinês. E para o Reino Unido, o plano poderia fortalecer sua posição internacional e indústria militar após o Brexit.

Mas as complicações interligadas que permeiam a iniciativa podem retardar a entrega dos submarinos - ou, dizem os críticos, inviabilizar todo o esforço - deixando uma lacuna perigosa nas defesas da Austrália e pondo em questão a capacidade da parceria de cumprir suas promessas de segurança.

“Não acho que este seja um negócio fechado de nenhuma maneira, forma ou formato”, disse Marcus Hellyer, um especialista em política naval do Australian Strategic Policy Institute. “Às vezes usamos o termo 'construção nacional' levianamente, mas isso será uma tarefa de toda a nação.”

Autoridades americanas já passaram centenas de horas em conversas com seus colegas australianos e não têm ilusões sobre as complexidades, segundo partes envolvidas. "[Morrison] disse que este é um programa de alto risco; ele foi sincero quando o anunciou", disse Greg Moriarty, secretário do Departamento de Defesa australiano, a um comitê do Senado esta semana.

Um fracasso ou atrasos graves iriam se espalhar além da Austrália. O governo Biden apostou a credibilidade americana no fortalecimento das forças armadas da Austrália como parte de uma política de "dissuasão integrada" que unirá os Estados Unidos mais perto de seus aliados na oposição à China.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, por sua vez, enfrentam obstáculos para expandir a produção de submarinos e de suas peças de alta precisão, e para desviar mão de obra especializada para o sul da Austrália, onde as embarcações serão montadas, de acordo com Morrison. Washington e Londres também têm cronogramas pesados para construir submarinos para suas próprias marinhas, incluindo embarcações pesadas para transportar mísseis nucleares.

“O sucesso seria tremendo para a Austrália e os EUA, assumindo o acesso aberto às instalações de cada um e o que isso significa para dissuadir a China”, disse Brent Sadler, um ex-oficial da Marinha dos EUA que é membro sênior da Heritage Foundation. “O fracasso seria duplamente prejudicial - uma aliança que não pode se cumprir, perda de capacidade submarina por um aliado de confiança e uma virada para o isolacionismo por parte da Austrália.”

A Austrália espera uma virada na sorte depois de mais de uma década de desventuras em seus esforços para modernização de submarinos. O plano abandonado por Morrison, envolvendo submarinos franceses, teve sucesso sob um outro acordo, envolvendo submarinos japoneses defendido por um predecessor.

"Nenhum primeiro-ministro australiano autorizou um submarino que realmente foi construído", escreveu Greg Sheridan, colunista do jornal The Australian, em um artigo recente crítico ao plano de Morrison.

A última proposta da Austrália contém muitas armadilhas potenciais.

O país poderia recorrer aos EUA para ajudar a construir algo como seu submarino de ataque da classe Virginia. (Esses submarinos são movidos a energia nuclear, permitindo que viajem mais rápido e permaneçam debaixo d'água por muito mais tempo do que os a diesel, mas eles não carregam mísseis nucleares.)

Mas os dois estaleiros americanos que fabricam submarinos nucleares, assim como seus fornecedores, estão se esforçando para atender aos pedidos da Marinha dos EUA. Os estaleiros concluem cerca de dois barcos da classe Virginia por ano para a Marinha e estão se preparando para construir submarinos da classe Columbia, embarcações de 21.000 toneladas que carregam mísseis nucleares como um dissuasor móvel - uma prioridade para qualquer administração.

Um relatório para o Comitê de Serviços Armados do Senado americano no mês passado advertiu que a "base industrial de construção naval nuclear continua a lutar para apoiar o aumento da demanda" das encomendas dos EUA. Esse relatório não foi feito a tempo de considerar a proposta australiana.

"Eles estão trabalhando com 95-98% [na construção dos classes] Virgínia e Columbia", disse Richard V. Spencer, secretário da Marinha na administração Trump, sobre os dois estaleiros de submarinos americanos. Ele apoia o plano da Austrália e disse que seu caminho preferido nos primeiros submarinos era galvanizar fornecedores especializados para enviar peças, ou segmentos inteiros dos submarinos, para montar na Austrália.

"Vamos todos estar perfeitamente cientes e de olhos arregalados de que o programa nuclear é um grande consumidor de recursos e de tempo, e é isso mesmo", disse ele em uma entrevista por telefone.

Outros especialistas disseram que a Austrália deveria escolher o submarino britânico da classe Astute, que é mais barato e usa uma tripulação menor do que os grandes barcos americanos. O chefe da força-tarefa de submarinos nucleares da Austrália, o vice-almirante Jonathan Mead, disse nesta semana que sua equipe estava considerando "projetos em produção" maduros do Reino Unido, bem como dos Estados Unidos.

"Isso diminui o risco do programa", disse ele durante uma audiência do comitê do Senado.

Mas os submarinos do Reino Unido têm saído de forma relativamente lenta de sua linha de produção e, muitas vezes, atrasados. A fabricante de submarinos britânica, BAE Systems, também está ocupada construindo submarinos Dreadnought para "transportar" a dissuasão nuclear do país.

"A capacidade sobressalente é muito limitada”, escreveu Trevor Taylor, pesquisador e professor de administração de defesa do Royal United Services Institute. "O Reino Unido não pode se dar ao luxo de atrasar seu programa Dreadnought para desviar esforços para a Austrália."

Para agravar as complicações, os britânicos retiraram o reator PWR2 que alimenta o Astute, depois que os funcionários concordaram que o modelo "não seria aceitável daqui para frente", disse um relatório de auditoria em 2018. O Astute não foi projetado para se adequar ao próximo reator de geração, e esse problema pode dificultar a retomada da construção do submarino para a Austrália, disseram Taylor e outros especialistas.

O sucessor do Astute no Reino Unido ainda está na prancheta; o governo disse no mês passado que gastaria três anos no trabalho de design para ele. Um oficial da Marinha do Ministério da Defesa britânico disse que o novo submarino planejado poderia se encaixar bem no cronograma da Austrália. Vários especialistas não tem tanta certeza.

"Esperar pela próxima geração do submarino de ataque do Reino Unido ou dos EUA significaria uma lacuna de capacidade estendida" para a Austrália, escreveu Taylor em uma avaliação.

O desafio não termina na construção dos submarinos. Salvaguardas para proteger marinheiros e populações e cumprir obrigações de não proliferação exigirão um grande acúmulo de experiência em segurança nuclear da Austrália.

Residentes em algumas partes de Barrow-in-Furness, a cidade de 67 mil habitantes que abriga o estaleiro de construção de submarinos do Reino Unido, recebem comprimidos de iodo como precaução contra possíveis vazamentos quando os reatores são testados. O estaleiro Osborne, no sul da Austrália, onde Morrison quer construir os submarinos nucleares, fica próximo a Adelaide, uma cidade de 1,4 milhão de habitantes.

A Austrália opera um pequeno reator nuclear. Seu único programa universitário dedicado à engenharia nuclear produz cerca de cinco graduados a cada ano, disse Edward Obbard, o líder do programa na Universidade de New South Wales, em Sydney. A Austrália precisaria de muitos milhares a mais de pessoas com treinamento nuclear e experiência se quiser os submarinos, disse ele.

"O aumento tem que começar agora", disse.