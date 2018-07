Aliança destrói ônibus em mansão de ditador no 100º dia de ataques

TRÍPOLI

Em mais uma ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra a área residencial do ditador Muamar Kadafi, um bombardeio destruiu um ônibus que, de acordo com fontes do governo líbio, pertencia ao ditador. O veículo estava estacionado em sua mansão de Trípoli, no complexo de Bab al-Aziziya. Não foram registradas mortes.

Aviões teriam acertado dois mísseis no ônibus que Kadafi utilizava para se deslocar com sua comitiva, segundo as autoridades que levaram a imprensa ao local duas horas depois do bombardeio. A residência de Kadafi foi atacada diversas vezes pela Otan nos cem dias de incursões aéreas na Líbia. Em maio, a Rússia condenou um ataque aéreo que matou um filho e três netos do ditador. Para o ministério de Relações Exteriores russo, houve o "uso excessivo da força".

Na manhã de ontem, um grupo contrário ao ditador colocou na internet um vídeo em que ativistas colocavam fogo em um outdoor com o rosto de Kadafi no centro de Trípoli. Não foi possível atestar quando e em que condições as imagens foram gravadas.

No domingo, os rebeldes avançaram pelo oeste do país, dominando os arredores da cidade de Bair al-Ghanam, a apenas 80 quilômetros de Trípoli. O avanço dos rebeldes se dá após semanas de conflitos contra as forças Kadafi nas montanhas de Nafusa e aumenta a pressão sobre as tropas do ditador, ao abrir uma segunda frente de combate. / AP