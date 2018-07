All Nippon Airways recebe planos da Boeing sobre 787

Ainda assim, o presidente e executivo-chefe da ANA, Shinichiro Ito, que recebeu a visita do chefe da unidade de linhas aéreas comerciais da Boeing na quarta-feira, disse que a decisão final sobre se os ajustes são suficientes para reverter a atual ordem de cancelamento de voos dos aviões 787 depende de reguladores dos EUA e do Japão.

"Minha impressão foi de que esses planos são bem avançados", disse Ito em uma coletiva de imprensa após o anúncio de uma mudança de gestão na liderança da empresa. No entanto, ele acrescentou que "não é um expert técnico".

Ito disse que não sabe quando a decisão sobre o cancelamento de voos será suspendida, embora ele espere que isso aconteça logo.

Ele também disse que a ANA não deseja, no momento, mudar seus planos de compra de aeronaves 787 da Boeing. Ito afirmou que a ANA ainda não pediu a Boeing que compensasse a empresa por perdas sofridas desde o cancelamento dos voos.

A ordem mundial de cancelamento de voos ocorreu após uma bateria de um 787 da Japan Airlines pegar fogo quando o avião estava estacionado em Boston, no dia 7 de janeiro, e depois de um Dreamliner da ANA realizar um pouso de emergência no oeste do Japão por causa de uma bateria superaquecida em 16 de janeiro.

A ANA possui 17 Dreamliner, mais do que qualquer outra companhia aérea no mundo. As informações são da Dow Jones.