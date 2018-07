Allende se matou, confirma equipe de especialistas Um juiz do Chile fechou nesta quinta-feira o caso sobre a morte do presidente Salvador Allende, após uma autópsia ter confirmado que ele se matou em 1973. O painel internacional de médicos legistas e especialistas em balística, chefiado pelo juiz Mario Carroza, determinou que Allende tirou a própria vida com um fuzil AK-47, quando defendia o palácio presidencial chileno do golpe de Estado comandado pelo general Augusto Pinochet.