Allende será sepultado no aniversário de sua eleição

A família de Allende optou por fazer com que a cerimônia coincida com o dia de sua vitória nas urnas, em 4 de setembro de 1970, e não com o aniversário do golpe, realizado em 11 de setembro de 1973.

O corpo de Allende havia sido exumado para a realização de uma nova autópsia para esclarecer as circunstâncias de sua morte.

Os resultados exames conduzidos por médicos forenses foram divulgados há alguns dias e revelaram que Allende suicidou-se no momento em que o palácio presidencial era atacado pelos militares golpistas liderados pelo general Augusto Pinochet. As informações são da Associated Press.