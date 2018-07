Allianz quer ser principal estrangeira na China A empresa de seguros Allianz quer se tormar a principal companhia seguradora estrangeira presente na China, de acordo com afirmação do membro de seu conselho de administração, Manuel Bauer. Segundo ele, a China é o próprio mercado asiático e a empresa pretende alcançar a primeira colocação entre as demais seguradoras estrangeiras. A estratégia da Allianz é vender apólices de seguro de vida na China através de bancos, internet, telefone e representante de vendas. As informações são da Dow Jones.