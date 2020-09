Aloysio Nunes critica visita de Pompeo a Roraima: 'vassalagem a um presidente-candidato'

Ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes criticou a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima. Em publicação no Twitter, o ex-senador defendeu que a política externa do Brasil deve ser pautada pelo interesse nacional. "É o caso de perguntarmos o que nos acrescenta a montagem de um palanque eleitoral para um discurso provocativo de interesse exclusivo de Donald Trump", escreveu.

Nunes argumentou que o País deve cultivar relações positivas com parceiros, baseado na reciprocidade com os EUA, "o que é muito diferente de vassalagem a um presidente-candidato". O tucano revelou ainda que, quando o vice-presidente americano, Mike Pence, quis ir a Roraima para visitar refugiados venezuelanos, enquanto ainda estava à frente do Itamaraty, ele não permitiu. "Ofereci como alternativa a visita a instituições filantrópicas de acolhida em Manaus", relatou.

A crítica do ex-chanceler acontece um dia depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também reagir negativamente à visita de Pompeo. Para Maia, a viagem "não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas".

O norte de nossa política externa deve ser o interesse nacional. É o caso de perguntarmos o que nos acrescenta a montagem de um palanque eleitoral para um discurso provocativo de interesse exclusivo de @realDonaldTrump. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) September 19, 2020

Quando o vice-presidente @Mike_Pence veio ao Brasil, quis ir a Roraima a pretexto de visitar os refugiados venezuelanos. Eu não permiti. Ofereci como alternativa a visita a instituições filantrópicas de acolhida em Manaus. — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) September 19, 2020

Neste sábado, o Itamaraty reagiu às críticas de Maia. Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, quem se preocupa com a parceria do governo brasileiro com a Casa Branca nessa questão é “quem teme a democracia”. Na avaliação de Araújo, o povo brasileiro "tem apego profundo pela democracia e o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, trabalha permanentemente para solapar a democracia em toda a América do Sul".