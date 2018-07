Alpinistas americanos teriam sido torturados Dois dos três alpinistas americanos liberados pelo governo do Irã no final de setembro sofreram algum tipo de tortura física, além da psicológica, nos 25 meses vividos em uma prisão de Teerã. A acusação é de parentes de Joshua Fattal e Shane Bauer. Os alpinistas e suas famílias tentam agora libertar seu advogado no Irã, Nasoud Shafii. Parentes de um dos alpinistas visitaram ontem o embaixador do Brasil nos EUA, Mauro Vieira, para agradecer pelas gestões de Brasília em favor da libertação do grupo.