Alpinistas desaparecem após avalanche no Alasca Quatro membros de uma equipe de alpinistas japoneses podem estar mortos após uma avalanche arrastá-los em Mount McKinley, no Alasca. Funcionários do Serviço de Parque Nacional dos EUA disseram que cinco pessoas estavam viajando em grupo na quinta-feira como parte de uma expedição da Federação Alpina de Trabalhadores Miyagi.