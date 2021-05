Alpinistas do Monte Everest enfrentam surto de covid-19 no acampamento

KATHMANDU - Com poucos dias restantes para o final da temporada de escalada do Monte Everest, centenas de alpinistas correm contra o tempo para alcançar o topo da montanha mais alta do mundo. Porém, além das condições desafiadoras, eles também enfrentam outra dificuldade: um surto de covid-19 no acampamento base.

Neste mês, três equipes de expedição cancelaram a escalada por conta do crescente número de casos, mas outras 41 equipes decidiram continuar, com centenas de alpinistas e guias em busca de alcançar o cume da montanha de 8.849 metros de altitude. A temporada deve ser encerrada ainda em maio por conta de condições climáticas.

Operadores da expedição e autoridades nepalesas confirmam os casos, mas indicam que nenhum deles é grave. O Monte Everest é um dos maiores atrativos turísticos da região e vem de um ano sabático por conta da pandemia.

O primeiro caso foi confirmado em abril, quando um alpinista norueguês testou positivo no acampamento base. Ele foi transportado de helicóptero até Kathmandu, onde recebeu tratamento antes de voltar para o país de origem. A China cancelou na semana passada a escalada de seu lado do Everest devido a temores de que o vírus pode se espalhar do Nepal.

A temporada de escalada foi acompanhada por um aumento de casos de covid-19 no Nepal, com números recordes de infecções e mortes diárias. Na sexta, o Nepal registrou 6.951 novos casos confirmados e 96 mortes. Desde o início da pandemia, já são 549.111 casos e 7.047 mortes no país./AP