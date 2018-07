Alpinistas dos EUA presos no Irã poderão ser libertados Dois montanhistas norte-americanos presos no Irã sob acusação de espionagem poderão ser libertados depois de uma audiência judicial marcada amanhã, informou hoje o advogado deles, Masoud Shafiei. O fato de que a audiência coincidirá com o segundo aniversário da detenção dos montanhistas indica que eles serão libertados, segundo Shafiei. Além disso, os muçulmanos tradicionalmente perdoam prisioneiros às vésperas do mês do Ramadã, que começa na próxima semana.