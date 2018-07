Alta de imposto espanhol deve elevar receitas em ? 22 bi

As novas medidas de austeridade já anunciadas dentro do mais recente plano de 65 bilhões de euros da Espanha, para reduzir o déficit do país, inclui um aumento líquido de 29 bilhões de euros em impostos e 27 bilhões de euros em cortes de gastos, segundo o El País. Além da elevação do imposto sobre o valor agregado, o governo eliminou algumas deduções de tributos para as grandes corporações e aumentou outros, incluindo sobre o lucro de alguns profissionais independentes para 21%, do atual nível de 15%, diz a reportagem.

Essas medidas combinadas representam 56,4 bilhões de euros do aperto fiscal total e o governo deve anunciar novos ajustes nos próximos dias, o que inclui possivelmente mudança nas tarifas de energia elétrica, segundo o El País. As informações são da Dow Jones.