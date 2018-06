Alto comandante militar iraniano é morto no Iraque

A Guarda Revolucionária disse, em um comunicado publicado na Internet, neste domingo, que o general Hamid Taqavi "foi morto enquanto comandava sua missão de aconselhamento para enfrentar os terroristas ISIS (Estado Islâmico) em Samarra".

Taqavi é oficial militar iraniano de mais alta patente a ser morto no Iraque, enquanto lutava contra o Estado Islâmico, que assumiu o controle de grandes partes do norte e oeste do Iraque no início deste ano.

Segundo a Guarda Revolucionária, Taqavi estava ajudando as tropas iraquianas e voluntários xiitas a defenderem Samarra, no norte da cidade de Bagdá, que é o lar de um grande santuário xiita. Ele disse que uma procissão funerária será realizado no Teerã na segunda-feira. Fonte: Associated Press.