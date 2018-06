Alto funcionário de Israel chama Sudão de 'perigoso Estado terrorista'

TEL AVIV - Apesar de qualificar o Sudão como “perigoso Estado terrorista”, Amos Gilad, alto funcionário do ministério da Defesa de Israel, não assumiu o bombardeio a uma fábrica de armas na capital Cartum, na terça-feira, 23. Gilad se recusou a responder diretamente sobre esse episódio, mas destacou a força aérea do país, “uma das mais prestigiadas do mundo e que já mostrou sua capacidade em diversas oportunidades no passado”.

Oficiais israelenses comentaram o papel desestabilizante do Sudão na região. Para as autoridades, o país é uma via de transporte de armas para Irã e Líbano.

Na terça-feira, o Sudão acusou Israel de fazer ataques aéreos contra a principal fábrica de munição e de armas de pequeno porte do país. Duas pessoas morreram após os ataques. Moradores da região em torno do Complexo Industrial Militar de Yarmouk foram intoxicados pela fumaça, segundo a mídia regional. Grupos de manifestantes foram às ruas de Cartum na quarta-feira, 24, para protestar contra os bombardeios.

"Quatro aviões militares bombardearam a fábrica Yarmouk. Nós acreditamos que Israel esteja por trás (dos ataques)", disse o ministro de Informação, Ahmed Belal Osman. "O Sudão se reserva o direito de revidar o ataque."

