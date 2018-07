Aluno matou 32 em 2 ataques O estudante sul-coreano Cho Seung-hui (foto ao lado) invadiu o câmpus da Virginia Tech em 16 de abril de 2007 e matou 27 alunos e 5 professores. As execuções ocorreram em duas fases. Na primeira, Cho foi ao dormitório de estudantes pela manhã e matou dois alunos. Duas horas depois, o atirador invadiu o prédio da Faculdade de Engenharia, trancou as saídas e matou 30 pessoas em duas salas de aula antes de se suicidar. Dois dias depois, a TV NBC recebeu de Cho um texto, fotografias e vídeos, nos quais o atirador se comparava a Jesus. Ele enviou o pacote no intervalo entre os assassinatos.