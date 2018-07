Alvo de e-mails, voluntária recorreu ao FBI Foi revelada ontem a identidade de mais uma das personagens do escândalo que custou o cargo do diretor da CIA, David Petraeus: Jill Kelley (foto), de 37 anos, uma esbelta mãe de família que, ao receber e-mails com ameaças, buscou o FBI. As mensagens teriam partido de Paula Broadwell, a amante e biógrafa do general.