Alvos de sanções da UE não poderão usar bancos suíços Genebra, 02/04/2014 - O governo suíço decidiu não adotar as mesmas sanções aplicadas pela União Europeia contra 33 pessoas ligadas à anexação da Crimeia pela Rússia, mas vai impedir esses indivíduos de usar a Suíça para burlar as medidas de suspensão de vistos e o congelamento de ativos. O Conselho Federal Suíço, que inclui o presidente e seis outros ministros, disse que as pessoas sujeitas a sanções da UE não poderão usar "intermediários financeiros" na Suíça para novos negócios.