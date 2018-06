Amari não irá à reunião decisiva do acordo da TPP O ministro de Economia do Japão e principal interlocutor do país nas negociações comerciais da Parceria Transpacífico (TPP), Akira Amari, não comparecerá à reunião decisiva sobre o pacto comercial que será realizada entre 7 e 9 de dezembro em Cingapura, informou a imprensa nesta sexta-feira.