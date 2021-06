Ambição chinesa tornou visão da Otan mais assertiva; leia análise

O documento da Otan esconde um monstro, o míssil russo Satan II, com suas 100 toneladas e capacidade nuclear para destruir, sozinho, um país do tamanho da França. A cuidadosa linguagem diplomático-militar também abriga o crescente poder das Forças da China - ágeis, sofisticadas e pouco dadas à negociação de pontos estratégicos. Tópicos de preocupação, os governos de Pequim e Moscou desenvolvem mísseis que voam acima de 7 mil quilômetros por hora e planejam, cada um, a instalação de bases em ao menos 10 diferentes pontos do planeta.

A partir da reunião da Otan em Lisboa em 2010, os Estados Unidos, ainda sob Barack Obama, começaram a relaxar em relação aos compromissos e desafios da Otan, principalmente porque parecia que a Rússia não ia engrossar, ela estava mantendo os seus programas. Então houve um relaxamento, outras prioridades surgiram, e o mais perigoso é que houve um relaxamento interno, no Congresso, quase não se falava sobre preocupações em relação ao bloco russo e à China.

Leia Também Otan vê o crescimento do poderio militar da China como ‘desafiador’ pela primeira vez

O resultado disso é o que se tem hoje: o presidente Vladimir Putin manteve os programas de defesa e renovou as Forças Armadas integralmente. Hoje, ele tem e oferece no mercado equipamentos de primeira linha, tanques, artilharia e uma família inteira de mísseis de hipervelocidade. O mais impressionante do ponto de vista estratégico é o novo míssil, que tem alcance de 18 mil km e mede 35 metros de comprimento. Quando digo que ele é capaz de destruir sozinho um país do tamanho da França, é porque ele leva na ogiva 10 a 12 cargas nucleares que podem ser lançadas em 10 a 12 lugares enquanto o míssil voa. Os EUA têm também? Têm, mas a atitude dos dois países é diferente.

Parece, no entanto, que a maior preocupação é com a China e não com a Rússia. Porque Rússia e EUA são como um casal que briga muito, mas acaba sempre se entendendo. Nenhum dos dois tem interesse de contra o outro. Ao contrário, aparentemente essa polarização favorece, parece um estimulante para o desenvolvimento e para o estilo de política externa dos dois.

Já a China tem um comportamento completamente novo. Olhando para Rússia e EUA, eles têm até um número equivalente em relação ao tamanho do efetivo de suas forças, mais ou menos 1,3 a 1,5 milhão de combatentes cada. No caso da China, ela já começa com 2,5 milhões. Além disso, a China desenvolve um programa bem antigo, que começa com Deng Xiaoping, sucessor de Mao, que não só reformou a economia como começou a transformar o país em uma potência militar. E as metas e objetivos vêm sendo cumpridos desde então. O orçamento militar da China cresce cerca de 30% um ano em cima do outro.

A China têm duas características: é muito ágil e moderna. Os EUA demoraram nove anos para lançar seu último grande porta-aviões nuclear, o USS Gerald R. Ford, cuja construção começou em 2008 e a operação foi iniciada em 2017. Os EUA ainda são de longe a maior potência do mundo, têm 11 porta-aviões, a China tem 3 e espera-se que o 4º já tenha propulsão nuclear. Muito grandes, levam 40 aviões de combate. São muito modernos e levaram, em média, quatro anos para serem construídos.

Tanto a Rússia quanto a China pretendem expandir suas bases. Algumas nos dizem respeito: tanto Pequim quanto Moscou querem ter bases na Venezuela. São bases de apoio logístico, mas são bases. Tanto Putin quanto Xi Jinping têm planos para dez diferentes bases -- imagine o que significa isso espalhado pelo planeta. A grande discussão é o que fica nas entrelinhas.

De novo, a Otan tem preocupações com outras potências.

Outra característica da China é que ela não assina quase nenhum tratado internacional, como por exemplo o Tratado do Mar. Se o Brasil quer explorar pré-sal, ele precisa cumprir uma série de pré-requisitos, assumir compromissos com a ONU e assim conseguir ou não o direito de explorar a região. Como a China não é signatária, nada impede que ela vá na mesma região, leve uma sonda e explore. A política externa da China é muito pouco dada a negociar, tem as pretensões dela. Basta ver o que acontece nas ilhas artificiais que ela criou. Todas são fortificações.

Por isso tudo, a visão da Otan é agora mais assertiva.

Em mais um aspecto dessa ambição estratégica chinesa, o país está se transformando em uma grande potência naval. À essa altura, ela tem 570 embarcações. Poucas podem ser consideradas estratégicas: tem 3 submarinos nucleares, com capacidade de lançar mísseis atômicos, e tem os porta-aviões. Mas ao mesmo tempo ela tem um aspecto importantíssimo que é um plano para construir 355 navios de superfície diversos, todos com capacidade de fogo. E isso com uma rapidez impressionante.

O que esse documentão diz, entre 79 temas e 71 tópicos, é que na verdade a grande preocupação é impedir o crescimento militar da Rússia e da China.