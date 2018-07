Ameaça de bomba esvazia universidade na Louisiana

NOVA YORK - A Universidade Estadual da Louisiana ordenou o esvaziamento de seu campus nesta segunda-feira, 17, após o recebimento de uma ameaça de bomba, informou a universidade em seu site.

"Por favor, esvaziem o local da forma mais calma e rápida possível", diz o site da universidade.

O site do jornal Advocate, do condado de Baton Rouge, diz que o porta-voz da universidade, Herb Vincent, declarou que uma ameaça telefônica foi recebida pelo serviço de emergência do condado às 10h32 (horário local). As informações são da Dow Jones.