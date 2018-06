Ameaça de bomba faz avião pousar na Islândia

Os passageiros do Airbus A330 foram revistados e o avião passou por inspeção após aterrissar no Aeroporto Internacional de Keflavik. Segundo a Agência de Proteção Civil da Islândia, todos os passageiros estão seguros e sendo cuidados pela Cruz Vermelha, em Reykjavik, capital do país. "A busca por explosivos continua conforme os procedimentos de segurança da aviação, afirmou Iris Marelsdottir, da agência. "Não foram encontrados explosivos, e eu não sei quando a busca será encerrada."

De acordo com a agência de notícias russa ITAR-Tass, a Aeroflot afirmou em comunicado oficial que o aviso de bomba veio de uma denúncia anônima para a polícia de Nova Iorque. As informações são da Associated Press.