Ameaça de tsunami no Havaí é descartada O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico descartou um tsunami no Havaí. Anteriormente, o risco também já havia sido afastado para os demais estados da costa oeste dos EUA. "Baseado em todos os dados disponíveis, não se espera que um grande tsunami atinja o estado do Havaí", informou o centro, em comunicado.