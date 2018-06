Kerry falou durante uma visita a Jerusalém neste domingo. Ele viajou para discutir com autoridades israelenses detalhes do acordo firmado entre Estados Unidos e Rússia sobre o uso de armas químicas na Síria. Kerry afirmou que será essencial que o regime de Bashar al-Assad cumpra o acordo. "Não podemos ter palavras ocas", reforçou. Fonte: Associated Press.