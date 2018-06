Ameaça no nível do 11 de Setembro fez EUA emitirem alerta, diz senador Terror. Republicano Saxby Chambliss, membro do Comitê de Inteligência do Senado, diz que conversas interceptadas entre terroristas são parecidas com as obtidas em 2001; Washington fecha 22 embaixadas e consulados no Oriente Médio e Norte da África