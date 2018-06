Ameaça preocupa empresariado na Argentina

A Argentina divide com o Paraguai a hidrelétrica de Yaciretá, sobre a qual o governo de Assunção também reclama sobre baixos pagamentos.

Em entrevista, Mendiguren, afirmou que a suspensão temporária do Paraguai das reuniões do Mercosul provocou uma "área de indefinições". Segundo ele, "o melhor é que isto seja resolvido o mais rápido possível".

Mendiguren ainda relativizou os conflitos comerciais com o Brasil. "Nossa relação bilateral não tem de ser dramatizada. Às vezes, com o Brasil, o grau de protesto de lá não se relaciona com a realidade. A sensação térmica, muitas vezes, é diferente da realidade", disse em referência às reclamações do empresariado brasileiro sobre as barreiras protecionistas do governo da presidente Cristina Kirchner.

"O ano passado tivemos um déficit de US$ 9 bilhões na área industrial com o Brasil. Nos últimos seis anos são US$ 52 bilhões acumulados no setor. São mais de 80 meses de balança comercial favorável ao Brasil na área industrial. Cada vez que a balança comercial é favorável à Argentina, o Brasil apela", ironizou. / ARIEL PALACIOS