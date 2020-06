América Central tem alerta de tsunami após terremoto no México

CIDADE DO MÉXICO - Autoridades dos Estados Unidos emitiram um alerta de tsunami para as costas do sul do México, Guatemala, El Salvador e Honduras após um forte terremoto em território mexicano nesta terça-feira, 23.

O alerta emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico abrange um raio de mil quilômetros ao redor do epicentro do terremoto, ocorrido no Estado mexicano de Oaxaca, no sul do país. A magnitude foi de 7,4, segundo o Instituto Americano de Geofísica (USGS).

O centro informou que "ondas perigosas" de até três metros podem atingir qualquer lugar a menos de 1.000 quilômetros nas próximas horas. Lembrou ainda que ondas mais altas que o normal são esperadas ao longo da costa sul do México.

Ondas acima do normal também são esperadas no Equador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Peru, segundo o instituto.

O centro advertiu que os tsunamis incluem várias ondas que podem chegar em intervalos de até uma hora. "A onda inicial pode não ser a maior. "O perigo pode persistir por muitas horas ou mais após a onda inicial", apontou.

Os tremores também foram sentidos a 400 quilômetros de distância, na Cidade do México. De acordo com a imprensa local, não há relatos de mortos, feridos nem de danos em edifícios na capital. Em 2017, a metrópole registrou um terremoto que matou mais de 300 pessoas e derrubou construções. / AFP