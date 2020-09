América Latina e Caribe atingem marca de 300 mil mortes pelo novo coronavírus

A América Latina e o Caribe superaram a marca de 300 mil mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira, 9. A região é a mais castigada do mundo pela pandemia, com 7.8 milhões de casos confirmados de covid-19.

Na terça-feira, 8, o Peru chegou a 30.000 óbitos em decorrência da covid-19 e a Argentina ultrapassou o número de 500 mil infectados.

O Brasil é o terceiro no ranking mundial de registro de casos do novo coronavírus, com mais de 4.1 milhões de infecções confirmadas. O País é o segundo no mundo em número de mortes (127.517), atrás apenas dos Estados Unidos.

O Peru, com 93,28 mortes por cada 100 mil habitantes é o país que registra a maior taxa de mortalidade, segundo a universidade americana Johns Hopkins. Com 33 milhões de habitantes, o país totaliza 696.190 infecções por coronavírus e 30.123 mortes, ainda que a situação tenha melhorado nas últimas semanas./AFP